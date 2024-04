El escándalo que remece a un ex Colo Colo: Jugador ecuatoriano fue acusado de falsear su identidad - Chilevisión

Alexander Bolaños, ex jugador de Colo Colo y Deportes Concepción, fue acusado recientemente por presuntamente haber falseado su identidad.

En una entrevista con el medio Sport 890 de Uruguay, un ex representante (que no quiso dar su nombre) del futbolista afirmó que "en realidad se llama Romario" y "es mayor de 24 años".

La grave falta habría sido revelada luego del partido entre Independiente del Valle y Liverpool de Uruguay por la fase de grupos de Copa Libertadores, donde el futbolista habría jugado con edad y nombre cambiado.

El otrora agente del futbolista agregó que "tuve y tengo la cédula original del jugador. En 2016 su tío me ofreció dinero a cambio de mi silencio. Me pidieron confidencialidad en el tema".

"Desde ese momento hasta ahora no me han pagado nada. Si me hubiesen pagado yo no decía nada. No me pagaron nada y por eso estoy denunciando esto", sostuvo en la entrevista.

Además, el ex representante del ecuatoriano reveló que incluso comentó esta situación a los directivos de IDV, señalando que "si utilizaban a Bolaños podían ser sancionados".

¿Cómo fue el paso de Alexander Bolaños en el fútbol chileno?

El futbolista debutó en Colo Colo el año 2018, equipo al que arribó en calidad de jugador libre desde el Anaconda FC de la tercera división de Ecuador. En el Cacique alcanzó a disputar apenas dos partidos.

Más recientemente, en 2022, el delantero fichó por Deportes Concepción, de la tercer categoría nacional. En el León de Collao, Bolaños disputó 14 encuentros y anotó dos goles.