Copa Libertadores: Así puedes ver, ONLINE y GRATIS partido de Colo Colo con Fluminense - Chilevisión

Colo Colo afronta su segundo partido por la CONMEBOL Libertadores ante el poderoso Fluminense, rival al que se medirá en el Estadio Maracaná.

Pasado el debut ganador contra Cerro Porteño, los albos ponen toda la mira en el actual campeón del certamen y gran candidato a llegar a instancias finales.

Pese a los pergaminos de los brasileños, el Cacique no se intimida y saltará a la cancha con lo mejor que tiene, incluido Arturo Vidal.

Fluminense vs Colo Colo: Cómo ver partido ONLINE y GRATIS

El duelo de Fluminense ante Colo Colo será transmitido, a partir de las 18:30 horas por Chilevisión, canal que ya emitió la agónica victoria del Popular en su estreno por la Libertadores la semana pasada.

Adicionalmente, el cotejo lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS a través del sitio chilevisión.cl. Para eso, debes entrar a nuestra página web, ir a la señal online y disfrutar.

¿A qué hora juegan Fluminense y Colo Colo por la Libertadores?

El compromiso del elenco brasileño con los nacionales comenzará a las 20:00 horas de nuestro país.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Libertadores?