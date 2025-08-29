A un mes de iniciar la temporada: José Mourinho fue despedido del Fenerbahçe - Chilevisión

El ciclo de José Mourinho en el Fenerbahçe terminó de brusca manera. Tras quedar eliminado de la Champions League, el portugués fue despedido por la dirigencia.

La directiva anunció este viernes la destitución del portugués en un frío comunicado, ratificando que dejó de ser el entrenador de uno de los gigantes de Turquía a solamente un mes de que comenzara la temporada.

La situación que colmó la paciencia fue el no podido haber ingresado a la fase de liga del torneo continental, luego de ser superado a mitad de semana por el Benfica en la última ronda previa.

Además del golpe deportivo, esto le impidió a la institución obtener una cifra cercana a los 30 millones de euros solamente por clasificar, monto al que se iban a sumar la ganacia por las entradas.

La suculenta cifra que obtendrá José Mourinho por salir del Fenerbahçe

Según consignó la prensa local, The Special One recibirá cerca de 15 millones de la moneda europea por el término anticipado de su contrato, lo que equivale a más de 16 mil millones de pesos chilenos.

Tras arribar en junio del 2024, Mourinho dirigió en el Fenerbahçe un total de 62 partidos entre competencias locales e internacionales.

Los registraron indicaron que el luso obtuvo 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas, donde no pudo lograr ningún título.