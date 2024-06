Jorge Sampaoli rompe el silencio y entrega potente reflexión de su paso por Argentina: “Era un incendio” - Chilevisión

Jorge Sampaoli volvió a dar que hablar. Ahora, el entrenador rompió el silencio y habló de su bullado paso por la Selección Argentina.

A casi un año de dejar el Flamengo, el casildense decidió dar una entrevista en la que analizó varios aspectos del fútbol moderno.

En ese escenario, se refirió al fracaso que vivió junto a La Albiceleste en el Mundial de Rusia 2018, el cual estuvo repleto de polémicas con jugadores incluidos.

Jorge Sampaoli, de la ilusión al "incendio" en Argentina

Consultado sobre su relación con los hinchas tras caer en el certamen planetario, el ex DT de la Selección Chilena afirmó en el diario Marca que "el equipo no estaba tan armado. Hicimos esfuerzos por armarlo, pero no sucedió".

"La gente creía que yo podía cambiar la realidad del fútbol argentino, y no pasaba por eso. No tuve tiempo suficiente y seguro que me equivoqué en algunas decisiones. Tuve tiempo para reprochármelo. Entiendo que cuando las cosas no salen bien, hace falta buscar culpables. A mí me alcanza con reprocharme, en mi intimidad, lo mío", agregó.

Consultado sobre si se siente parte del equipo que obtuvo Qatar 2022, Sampaoli indicó que "trato de hacerlo lo mejor posible en todos sitios, con mucha pasión y profesionalidad. Luego, hay muchos factores en el fútbol que son relativamente ajenos a ti. Uno de mis problemas en la Selección argentina fue el no haber podido llevar a Juanma Lillo".

"Él me hubiera solucionado muchas cosas con su experiencia. Argentina era un incendio y yo fui con mucha ilusión. Y no me arrepiento, pero Lillo me hubiera ayudado a solucionar cosas que me desbordaban en ese momento", reconoció.

El futuro de Jorge Sampaoli y la reflexión del fútbol brasileño

En la conversación, Sampaoli hizo una potente reflexión sobre el fútbol brasileño, asegurando que "es la liga más exigente en la que estuve. 10.000 veces más que la española, por ejemplo. Se juega cada dos días, hay que ganar siempre, siempre, siempre".

Acerca de su futuro, el otrora estratega de Universidad de Chile admitió que "aceptaría" entrenar otro equipo sudamericano. "También me gustaría dirigir en Europa. O en cualquier parte del mundo donde haya un proyecto serio y duradero", comentó.

"En Brasil hay una locura desmedida y echan un entrenador cada tres partidos. En Europa, percibo algo más de paciencia, sentenció.