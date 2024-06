“Es una linda oportunidad”: Diego Rivarola entrega detalles de su sorpresivo regreso al fútbol - Chilevisión

Diego Rivarola sorprendió al confirmar su regreso al fútbol. El delantero, de glorioso paso por Universidad de Chile, defenderá al club Vicente Pérez Rosales.

Gokú vestirá la camiseta del cuadro de la Región de Los Lagos y participará nada menos que en la Copa Chile, donde se medirá a la Universidad de Concepción.

Con esto, el mendocino descolgará los botines a sus 47 años y tratará de ayudar a su nuevo equipo en varios aspectos.

Diego Rivarola y su regreso al fútbol: "No se pierde nada a esta altura"

Rivarola explicó que todo esto "va a través de una fundación (For+) de un amigo que ayuda en el sur a gente y a este equipo".

"Querían darle un realce al evento y se acordó de mí. Me preguntó y al principio lo dudé un poco, le decía: 'Qué me estás diciendo'. Pero después lo comenté en mi entorno de trabajo y familia y como que a todos les llamó la atención", comentó a CHV Deportes.

Luego de meditarlo, el artillero se convenció. "Lo pensé por el lado de ayudarlos y de realzar el evento, no por un lado competitivo", dijo.

"Sé qué no puedo competir a esta altura con chicos de 23 o 24 años, pero sí puedo ayudar en otros aspectos y algo dentro de la cancha: ¿Por qué no? ¿Qué se pierde? No se pierde nada a esta altura", agregó.

El ídolo del Romántico Viajero recalcó que es "una linda oportunidad" y que también lo hará por "mis hijos que nunca me vieron jugar".

Finalmente, insistió en que no cobrará ni un peso al club y que su objetivo es netamente colaborar.

¿Cuándo juegan Vicente Pérez Rosales y Universidad de Concepción por Copa Chile?

El choque entre Vicente Pérez Rosales y la Universidad de Concepción, válido por la fase regional de la Copa Chile, se disputará el sábado 15 de junio.

El encuentro arrancará en a las 15:00 horas y se jugará en el Estadio Bicentenario Chinquihue de Puerto Montt.