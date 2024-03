Jorge Sampaoli vuelve a estar en la mira. Ahora, un ex pupilo reveló inéditas situaciones del otrora enternador de La Roja.

Se trata de Fabio Santos, quien fue dirigido por el casildense en el Atlético Mineiro en el 2020 y que contó algunas anécdotas vividas en el galo.

En diálogo con ESPN Brasil, el ex lateral izquierdo afirmó que "estuve cuatro meses dándole los buenos días, luego del cuarto mes desistí. Él no estaba bien, te mira y no te habla. Dije: 'No es posible, no voy a insistir’. Después de 15 días, ya no le hablé, era suficiente".

Las confesiones de Fabio Santos sobre Jorge Sampaoli

Santos, que acaba de retirarse con 38 años, comentó que estas actitudes "no era algo personal. Él era así. Aun así, había días que llegaba muy bien y contaba historias. Ahí dije: 'Ahora va, eh'. Al otro día no hablaba con nadie".

"Su cuerpo técnico es muy bueno. Incluso, es gente buena para las relaciones públicas, pero Sampaoli era complicado. Llegó a ser gracioso por lo insoportable que él era. Dices: 'Este tipo debe ser un tonto. No es posible'. Es un personaje", agregó.

Si bien recalcó que es el DT "más loco" que tuvo en su carrera, el ex seleccionado brasileño recalcó que "tácticamente aprendí mucho con él porque es un buen tipo".

"Es un buen entrenador. En Flamengo no funcionó bien, pero tiene muchas cosas que me gustan. Es un hombre que le gusta el fútbol", sentenció.