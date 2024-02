Edwin Cerrillo es el hombre del momento en Estados Unidos. El volante defensivo se atrevió a encarar nada menos que a Lionel Messi en el empate 1-1 entre Los Angeles Galaxy y el Inter Miami.

Todo se dio a los 33 minutos del primer tiempo, luego de que se cobrara una infracción sobre Julián Aude en la mitad de la cancha, lo que generó reclamos de ambas partes.

En ese instante, el joven de 23 años tuvo un tenso momento con Luis Suárez y posteriormente con La Pulga, aunque en ningún momento se achicó.

Pese a que el árbitro intentó calmar la situación y no mostró tarjetas, la situación continuó y hasta se vio al propio argentino perseguir al nacido en Texas para seguir recriminándole una acción.

"Él sabe lo que hace y a lo mejor se quería meter en mi cabeza. Y como con cualquiera, no me iba a quedar callado", comentó el ex futbolista de ascendencia mexicana. Lionel Messi vs Edwin Cerrillo 👀

pic.twitter.com/N5zmljuQYB — 𝗙 𝗥 𝗘 𝗗 🗽 (@AFCFrediNho_) February 26, 2024

Instagram de Edwin Cerrillo se llenó de comentarios tras cruce con Messi

Apenas terminó el partido, el Instagram de Cerrillo se llenó de comentarios de hinchas argentinos y norteamericanos que le recriminaron encarar a Messi.

"Es tu papá. Respétalo", "te hiciste famoso" o "no deberías ni ser considerado futbolista" escribieron los fanáticos en la última fotografía del mediocampista, que disputó el Mundial Sub 20 del 2019.