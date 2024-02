El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, tuvo una llamativa conversación con un periodista tras el magro empate de su equipo 1-1 ante el Rennes por la Ligue 1.

El cuadro más poderoso de Francia otra vez no tuvo su mejor jornada y solamente igualó ante un rival que no pasa del séptimo puesto, lográndolo en el epílogo gracias a un penal de Gonçalo Ramos.

Esta situación, sumado a que los capitalinos estaban de local, generó nuevas críticas hacia el estratega español, quien se cruzó con un reportero.

El "consejo" de Luis Enrique a un periodista: "Respira"

Una vez terminado el encuentro, Luis Enrique conversó con Alexandre Ruiz, de Free Ligue 1, quien le preguntó en reiteradas ocasiones qué aspectos negativos vio en su equipo.

Ante esto, el DT del PSG le respondió: "Estás obsesionado con lo negativo y lo positivo, inténtalo, tío. Respira. Imagínate un sol, cielo azul, cierra los ojos. Por favor, hazlo. Inhala, exhala".

En un tono más serio, el histórico ex futbolista comentó que "lo positivo es que hoy, que no hemos estado inspirados en ataque, porque los jugadores no han estado inspirados y porque esto pasa en el fútbol, hemos demostrado que somos un equipo que tiene diferentes soluciones y que no se rinde hasta el final".