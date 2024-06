“¿No vienen?”: La inesperada reacción de Lionel Scaloni al ser consultado por Arturo Vidal y Gary Medel - Chilevisión

Argentina ya palpita su estreno en la Copa América 2024, torneo en el que se enfrentará nada menos que a la Selección Chilena en el Grupo A.

La Albiceleste calienta motores para su debut y este domingo venció 1-0 a Ecuador un amistoso disputado en Chicago, duelo que estuvo marcado por la suplencia de Lionel Messi.

Más allá del partido, uno de los momentos que más sorprendió al mundo del fútbol es la reacción de Lionel Scaloni, DT de los trasandinos, al ser consultado por Arturo Vidal y Gary Medel.

¿Qué dijo Lionel Scaloni?

Al estratega le preguntaron en conferencia de prensa si le cambia el panorama que el King y el Pitbull no estén en La Roja.

"¿No vienen Medel y Vidal?", comentó con cara de sorpresa Scaloni, añadiendo: "Bueno, vamos a esperar, no nos adelantemos".

"No me hagas decir cosas que después no son. Después quedo pegado yo", afirmó en tono de humor.

Cabe recordar que estos dos referentes de la Generación Dorada no fueron considerados por Ricardo Gareca para el amistoso ante Paraguay, último examen de los nacionales previo al certamen.

¿Cuándo juegan Chile y Argentina por la Copa América 2024?

El partido entre Chile y Argentina por la fase de grupos de la Copa América 2024 se disputará el martes 25 de junio.

El compromiso, válido por la fecha 2°, se disputará a las 20:00 horas en el en el MetLife Stadium de East Rutherford, New Jersey.