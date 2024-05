Ricardo Gareca explica ausencia Gary Medel y Arturo Vidal de La Roja: “A nadie le he prometido nada” - Chilevisión

Gary Medel y Arturo Vidal son los grandes ausentes de la nómina de la Selección Chilena, esto pensando en el amistoso ante Paraguay de junio.

El entrenador de La Roja, Ricardo Gareca, decidió no llamar a ambos jugadores para el partido frente a los guaraníes, el cual es el último examen antes de la Copa América 2024.

Sobre esta determinación, el Tigre explicó que "esto es lo que queremos ver para este partido. Podemos ir con lo justo (al torneo), agregar jugadores o ir con 24 futbolistas, es lo que vamos a ver post partido ante Paraguay".

De todas formas, el estratega afirmó que "de ninguna manera" están descartados para el certamen que se realizará en Estados Unidos.

Ricardo Gareca descarta "promesas" a Gary Medel y Arturo Vidal

Consultado sobre si los jugadores estaban al tanto de su situación cuando conversó con ellos, Gareca expresó: "Ya fui claro, pero voy a reiterar: Hablé con cada uno de los muchachos. Lo vimos como algo importante".

"A nadie le he prometido absolutamente nada. Ni convocatoria ni tampoco jugar. Simplemente fue una presentación a modo de que si le interesaba la selección, seguir siendo tenido en cuenta y si se veían competitivos para estar. Todos, sin excepción, me dieron una respuesta afirmativa", añadió.

El ex adiestrador de la Selección Peruana recalcó que "no hay nada en particular con ellos. Son jugadores de tremenda importancia que siempre vamos a tener en cuenta, pero que para esta etapa y este partido, decidimos (llamar) a estos 24 muchachos".