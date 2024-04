Revelan controversial maniobra que planificó Jorge Sampaoli para dirigir a la Selección Brasileña - Chilevisión

El ex coordinador de selecciones de Brasil, Gilmar Rinali, reveló que el ex técnico de La Roja, Jorge Sampaoli, habría planificado una maniobra para dirigir a la Verdeamarelha y detalló en qué consistió.

En el espacio Benja Me Mucho, Rinali abordó la situación, que ocurrió en 2018. En ese momento, según revela, el ex entrenador de La Roja aparecía en la órbita de la Seleção previo a la elección del DT.

"Me enteré que Sampaoli estaba en la casa de Neymar padre, en Barcelona. Unos amigos míos que estaban allí me dijeron: 'abre los ojos'", relató el ex directivo, sin entender lo que ocurría.

El plan de Sampaoli habría consistido en hablar a espaldas de jugadores importantes del plantel del combinado brasileño e insistirles que él era el indicado para recalar en la dirección técnica.

Según relató, fue en ese momento en que Rinali le comentó al presidente de la Federación Brasileña de Fútbol, Coronel Nunes, que descartara de inmediato la opción de Sampaoli para la banca.

"Ni modo, ese tipo no puede ser nuestro entrenador. De ese nombre ni hablar", concluyó el ex integrante de la directiva, que finalmente terminó decantándose por la llegada de Tite a la banca de la Scratch.

El presente de Sampaoli alejado de la banca

Tras su desvinculación de Flamengo, el adistrador campeón de Copa América con Chile no ha vuelto a dirigir ni clubes ni selecciones.

Hace pocas semanas circularon rumores de que el ex entrenador podía recalar en el Olympique de Lyon, Botafogo e incluso en la Selección Peruana, sin embargo, su futuro sigue siendo una incógnita.