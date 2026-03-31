Italia tiene su propia maldición: La Azzurra cae ante Bosnia y queda fuera del Mundial

El equipo de Gennaro Gattuso no podrá jugar su tercer mundial consecutivo luego de igualar 1-1 ante Bosnia y caer 4-1 en los penales.

La maldición para Italia continúa y la Azzurra no podrá estar presente en su tercer mundial de forma consecutiva luego de caer en penales (4-1) ante Bosnia y Herzegovina en el repechaje europeo.

El equipo que dirige Gennaro Gattuso empató 1-1 en los 120 minutos ante el elenco que lidera el veterano Edin Dzeko.

La apertura de la cuenta llegó por Moise Kean, delantero de la Fiorentina, que se lució con una fantástica definición a los 15 minutos del primer tiempo para desatar la locura del plantel y cuerpo técnico italiano.





El choque creció en tensión con la expulsión de Alessandro Bastoni, quien vio la tarjeta roja directa producto de una fuerte infracción en las cercanías del área en el cierre del primer lapso.

Pese a sus esfuerzos, los dirigidos por el exvolante del Milan no pudieron aguantar la ventaja y Haris Tabakovic puso la paridad a los 79′ aprovechando un rebote.

A partir de ahí fue todo de los locales, que no pudieron aumentar en la prórroga, pero sí fueron muy efectivos en los penales, donde anotaron sus cuatro ejecuciones.

En cambio, Italia falló dos de tres. Primero erró Pio Esposito y luego Bryan Cristante. El único que anotó fue Sandro Tonali.

Se completó el Grupo B del Mundial 2026

Con este resultado, Bosnia accedió al Grupo B del Mundial 2026 y se medirá a Canadá, Qatar y Suiza en una zona que asoma bastante pareja.

Su debut será el viernes 12 de junio contra The Canucks en Toronto, para posteriormente medirse a los suizos y cerrar contra el conjunto de Medio Oriente.