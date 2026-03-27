Inglaterra vs Uruguay: Dónde ver EN VIVO y ONLINE amistoso internacional de lujo

Inglaterra recibe a Uruguay un partido preparatorio para el próximo Mundial 2026, duelo que se juega en el mítico Wembley de Londres.

Inglaterra y Uruguay paralizan al mundo este viernes, día en que se miden en un tremendo amistoso internacional a disputarse en Londres.

Los británicos reciebn a La Celeste en un gran encuentro con miras al Mundial 2026, donde pretenden afianzar una generación talentosa que cuenta con jugadores como Harry Kane, Bukayo Saka y Cole Palmer, entre otros.

Por el otro lado está el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa, quien presentó una novedosa nómina para esta fecha FIFA que incluyó el regreso del veterano arquero Fernando Muslera.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Inglaterra vs Uruguay?

El partido de Inglaterra ante Uruguay será transmitido en vivo en televisión por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá el choque de manera online. Para eso, tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Inglaterra y Uruguay por amistoso internacional

El compromiso de Los Tres Leones contra el elenco charrúa inicia a las 16:45 horas de Chile de este viernes 27 de marzo.

El escenario escogido para este gran amistoso interncional es el mítico Estadio Wembley, recinto en el que se esperan cerca de 80 mil hinchas.