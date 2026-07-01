Inglaterra reacciona a tiempo ante RD Congo y pasa con lo justo a octavos del Mundial

Un doblete de Harry Kane le permitió a Los Tres Leones vulnerar a un aguerrido cuadro africano, accediendo a la siguiente ronda en la que se medirá a México.

Con lo justo y sufriendo hasta el final. Así logró clasificar Inglaterra a los octavos de final del Mundial tras vencer 2-1 a República Democrática del Congo este miércoles.

Los Tres Leones vinieron de atrás y dieron vuelta el resultado, pasando un enorme susto frente a los africanos que estuvieron en ventaja gran parte del encuentro.

La ventaja para los Leopardos llegó a los 6 minutos del primer tiempo con Brian Cipenga, quien sacó un remate que sorprendió al arquero Jordan Pickford.





Harry Kane saca su artilleria y mete a Inglaterra en octavos del Mundial

El complemento tuvo a un elenco europeo contra las cuerdas, hasta que apareció Harry Kane para lucirse con un doblete y permitir que su selección siga con vida.

El delantero del Bayern Múnich igualó las accionea a los 75′ con un cabezazo en el área, realizando un gran movimiento para sacarse su marca de encima.

Posteriormente, un derechazo dejó inmóvil al arquero Lionel Mpasi a los 86′ y desató la locura de los hinchas británicos que repletaron el estadio de Atlanta.

Ahora, Inglaterra tendrá una dura tarea al medirse por la ronda de los 16 mejores a México, elenco que viene de vencer a Ecuador y que no ha recibido ningún gol en este Mundial.

El compromiso con La Tri está fijado para el domingo 5 de julio en el mítico Estadio Azteca.