Inglaterra vs Croacia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Inglaterra arranca su periplo en el Mundial 2026, afrontando un complejo debut ante Croacia en el Dallas Stadium de Estados Unidos.

Inglaterra y Croacia protagonizan uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026, chocando este miércoles por el Grupo L.

La selección de Los Tres Leones llega convulsionada por la ausencia de importantes estrellas como Cole Palmer (Chelsea), Phil Foden (Manchester City) y Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), todos ellos afuera por decisión del entrenador Thomas Tuchel.

Pese a esto, hay confianza en sacar adelante un complejo debut frente a una escuadra que sueña con volver a estar en el podio como en las citas planetarias de 2018 y 2022.





Inglaterra vs Croacia por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Inglaterra ante Croacia, válido por la fecha 1° del Mundial 2026, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Adicionalmente, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV te llevará gratis y online este importante compromiso.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Inglaterra vs Croacia GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Inglaterra vs Croacia?

El cotejo entre estas escuadras europeas comienza a las 13:00 horas de Chile de este miércoles 17 de junio, donde puedes gozar de la previa a partir de las 15:00 horas.

El recinto que recibe este gran cruce es el Dallas Stadium, mientras que el árbitro designado fue el francés Clément Turpin.