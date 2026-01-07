Impacto por muerte de jugador de fútbol sala: Se sintió mal y falleció en un aeropuerto en Rusia - Chilevisión

El mundo del fútbol sala está de luto por la muerte de Alex Felipe, jugador brasileño que falleció el pasado 6 de enero a los 32 años.

La noticia fue confirmada por el Corinthians, uno de los equipos que defendió que dio a conocer que el deportista perdió la vida tras sentirse mal en un aeropuerto en Rusia.

El Timao indicó que todo se dio "mientras se preparaba para abordar. A pesar de los intentos de resucitar, no pudo resistir".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Corinthians Futsal (@corinthiansfutsal)

Alex Felipe, el reconocido jugador de futsal que murió a los 32 años

Nacido en Sao Paulo en 1993, Alex Felipe comenzó su carrera precisamente en el Corinthians, donde tuvo un gran rendimiento que le permitió dar el salto a Europa.

En el viejo continente pasó por el Inter Movistar, uno de los más importantes de España, y el Sporting de Portugal, club con el que conquistó la Champions League.

Además, el extremo defendió a la Selección Brasileña en reiteradas oportunidades, siendo uno jugadores de los más reconocidos de La Canarinha.

En el último tiempo estuvo en el Norilsk Nickel de Rusia, donde intentó abordar un vuelo rumbo a Moscú tras jugar un encuentro por la copa local.

A nivel personal, el futbolista se casó hace un tiempo y tuvo dos hijos.