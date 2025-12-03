Impacto: Declaran muerte cerebral a joven entrenador del ascenso argentino - Chilevisión

Conmoción ha causado en Argentina la situación de Santiago Fredes, entrenador del club Luján al que se le declaró la muerte cerebral.

El joven estratega de 35 años llevaba varios días internado tras sentir problemas de salud luego de un amistoso de su equipo, el que se disputó la semana pasada.

Luego de ser asistido, al adiestrador se le diagnosticó el síndrome "Guillain-Barré", enfermedad autoinmune que ataca parte del sistema nervioso y que termina afectando los movimientos musculares.

En sus redes sociales, la institución del ascenso trasandino señaló que "comunica con profundo dolor y tristeza que nuestro director técnico Santiago Fredes ha sido declarado con muerte cerebral".

"El 'Pulga' nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona. Será recordado como una persona que, como cada uno de nosotros, llevó a Luján muy fuerte en el corazón", agregaron.

El Club Luján comunica con profundo dolor y tristeza que nuestro director técnico Santiago Fredes ha sido declarado con muerte cerebral.



El "Pulga" nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján… pic.twitter.com/JSeyaLkJuw — Club Luján (@ClubLujan_Ok) December 2, 2025

La trayectoria de Santiago Fredes

Nacido en 1990, Fredes fue futbolista profesional y se inició precisamente en Luján, pasando por Flandria, Defensores Unidos de Zárate y Excursionistas.

Tras retirarse, el ex jugador, que fue padre hace solamente un año, comenzó su trayectoria como DT en el elenco que actualmente milita en la Primera C del fútbol argentino.

El cargo en el primer equipo lo asumió en 2024, realizando una gran campaña este año en el que cayó se semifinales por el ascenso ante Sportivo Barracas, lo que lo llevó a renovar su contrato hasta diciembre del próximo año.

La situación de Fredes fue lamentada por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien envió "mi más sincero pésame y un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos".

"También a todos los integrantes del Club Luján quienes sin duda sienten profundamente esta pérdida. Que en paz descanses, Pulga", añadió en sus redes sociales.