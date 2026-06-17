Ghana golpeó sobre la hora a Panamá y aseguró agónico triunfo en su estreno en el Mundial 2026

Aunque el conjunto panameño fue el dominador de la mayoría de las acciones, los africanos no se rindieron y encontraron justicia en el último minuto de juego.

Ghana debutó con un agónico triunfo por la cuenta mínima ante Panamá, en el cierre a la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026, que se disputó en el Estadio Toronto.

El primer tiempo tuvo como protagonistas a los panameños, quienes tuvieron el control desde el pitazo inicial y encontraron espacios para poner en aprietos a sus rivales.

La primera gran ocasión llegó temprano, gracias a la acción de Cecilio Waterman que apareció en el corazón del área para conectar un centro desde la derecha.





Panamá mantuvo la presión y siguió atacando con intensidad pero chocaron con la defensa ghanesa que no dejó espacio libre.

Cuando el encuentro llegaba a su fin, apareció Caleb Yirenkyi y anotó el único gol del partido a los 90+5′, asegurando los tres primeros puntos para el conjunto africano.

¿Cuándo vuelven a jugar Ghana y Panamá?

Ghana enfrentará a Inglaterra en la segunda fecha del Grupo L, el martes 23 de junio a las 14 horas.

Panamá en cambio, tendrá que medirse frente a la Selección de Croacia a las 19 horas del martes 23 de junio.