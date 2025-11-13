Disparidad de criterios y “decepción”: La ácida crítica de Gennaro Gattuso a Eliminatorias Sudamericanas - Chilevisión

Durísimos dardos contra las Eliminatorias Sudamericanas lanzó Gennaro Gattuso, entrenador de Italia que se juega sus últimas chances de clasificar al Mundial 2026.

La Azzurri necesita ganar y esperar un tropiezo de Noruega para ir de manera directa a la cita planetaria. De lo contrario, deberá ir al repechaje que podría dejarlo con las manos vacías por tercera vez de manera consecutiva.

En la previa del duelo contra Moldavia, el DT acusó una disparidad en los criterios de las confederaciones, apuntando directamente a nuestro continente.

"Ya lo hemos hablado, pero ver grupos sudamericanos con 10 equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía, mientras acá los grupos son tan cerrados. Esa es la decepción".

En conferencia de prensa, el recordado ex volante defensivo no ocultó su frustración por la situación de su escuadra. "El mayor arrepentimiento es ese: No clasificar directo. Definitivamente necesitamos revisar los criterios", comentó.

El duro escenario de Italia en las Eliminatorias

Para clasificar de manera directa al Mundial, Italia tiene que vencer a Moldavia y esperar un empate o una derrota de Noruega.

Los nórdicos reciben a Estonia en condición de local, por lo que se ve poco probable de que tengan un tropiezo en la recta final de las Eliminatorias.

En caso de darse, la Azzurri y el elenco comandado por Erling Haaland definirán mano a mano el cupo directo la próxima semana, dejando al perdedor en el repechaje europeo.

Así está el Grupo I de las Eliminatorias