Lío de proporciones: Futbolista habría sido apartado tras salir con hija de histórico del club

Nelson Deossa, volante del Real Betis de España, habría iniciado un romance con la hija de una gloria de la institución que se retiró hace algunos años.

Un gran lío se ha generado en España por el supuesto romance entre Nelson Deossa, jugador colombiano del Real Betis, con la hija de una leyenda del club.

Se trata de Daniela Sánchez, heredera de Joaquín, emblema del club que se retiró a mediados del 2023 tras disputar más de 500 partidos en la institución.

El inconveniente se da por las especulaciones de una supuesta “sanción” al futbolista colombiano, quien no ha sumado minutos en los últimos partidos en medio de los rumores de este vínculo.





Especulan con sanción a jugador por salir con hija de ex futbolista

En concreto, el volante cafetero se quedó en la banca en los últimos cuatro partidos del elenco que dirige Manuel Pellegrini.

Si bien no hay voces oficiales que afirmen un “castigo”, en redes sociales crecieron las teorías que “curiosamente” el mediocampista no ha tenido actividad.

En medio de este inconveniente, Daniela Sánchez publicó una historia en Instagram como el mensaje: “La gente no sabe qué hacer con su vida, pero con la tuya lo tienen todo muy claro”.

Por su parte, Deossa compartió en la misma red social un video en el que apuntó: “Cualquier cosa hablan ya”.

El colombiano llegó el 2025 al Betis desde el Monterrey de México, donde los españoles aceptaron pagar cerca de 13 millones de euros por su fichaje.

En el cuadro comandado por el Ingeniero, el volante ha jugado hasta el momento 26 cotejos en los que no marcó goles y entregó una asistencia.