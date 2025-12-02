Fechas, sedes y horarios: FIFA anunció cuándo se dará a conocer el calendario del Mundial 2026 - Chilevisión

A pocos días del sorteo de los grupos del Mundial 2026, la FIFA hizo un importante anuncio con respecto al calendario de los partidos que se disputarán en la copa.

La cita planetaria tendrá por primera vez a 48 selecciones en competencia, las que se distribuirán en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, según lo que determine el sorteo de este viernes 5 de diciembre que se podrá seguir por Chilevisión.

Sin embargo, a diferencia de otras ediciones, el cronograma de encuentros, sedes y horarios no se conocerá de forma inmediata, sino se revelará en una ceremonia con transmisión global el sábado 6 de diciembre.

¿Cuándo conocerá el calendario del Mundial 2026?

El calendario de la Copa Mundial 2026 se dará a conocer a través de una transmisión en vivo el sábado 6 de diciembre a partir de las 14:00 horas de Chile, desde Washington D. C.

El anuncio será encabezado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto a Leyendas de la FIFA y representantes de los 42 equipos que ya están clasificados a la cita planetaria.

Además del cronograma, la transmisión contará con análisis y reacciones sobre los enfrentamientos que se verán en el torneo.

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 será transmitido en vivo por Chilevisión, este viernes 5 de diciembre a las 14:00 horas (hora de Chile).

Además de la TV abierta, el esperado acontecimiento lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.