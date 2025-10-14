Embistieron contra el portón: Ex esposa de futbolista sufre violento asalto que preocupa en Inglaterra - Chilevisión

Charlotte Trippier, ex esposa del futbolista del Newcastle Kieran Trippier, fue víctima de un violento asalto en las últimas horas en su casa ubicada en Cheshire, Inglaterra.

De acuerdo a lo informado por The Sun, los delincuentes ocuparon un vehículo para embestir las puertas electrónicas e ingresar a la vivienda.

Al darse cuenta que desconocidos quisieron entrar al inmueble, la mujer de 36 años dio aviso a la policía que llegó un par de minutos después.

Si bien no hay antecedentes de lo que se llevaron los sujetos, las autoridades señalaron que había "actividad sospechosa" en el condominio antes del robo y que la víctima quedó "muy preocupada".

A raíz del caso, personal especializado se encuentra analizando las cámaras de seguridad de la propiedad, además de realizar un rastreo en las zonas cercanas.

Charlotte Tripper, la ex pareja de Kieran Trippier que sufrió violento asalto

Charlotte se casó con Kieran Trippier a mediados del 2026, teniendo tres hijos con el jugador de 35 años que sigue vigente en la Premier League.

Tras separarse el año pasado por una presunta infidelidad de parte del ex Atlético de Madrid, ambos se encuentran realizando los trámites de divorcio.