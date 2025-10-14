La invitó a un jacuzzi: El coqueteo de deportista con ex pareja de futbolista que genera lío en Europa - Chilevisión

Un verdadero escándalo se ha generado en Europa por la situación del reconocido tenista británico Jack Draper, quien habría estado en un romance con la ex pareja de un conocido futbolista.

Se trata de Lauryn Goodman, influencer de 34 años que tuvo una relación extramarital con Kyle Walker, involucrado en varios líos sentimentales.

Hace algunos días, la prensa inglesa aseguró que se dio una cita entre la creadora de contenido y el actual número 9° del ranking ATP, la que presuntamente tuvo un importante "coqueteo".

Los mensajes entre Jack Draper y Lauryn Goodman

Según consignó The Sun, ambos se toparon en la aplicación de citas "Raya", la que es similar a Tinder y en la que rápidamente hicieron match.

Si bien aceptó ir a tomar un café en el que se dieron hasta un beso, Goodman no habría aceptado los atrevidos mensajes que presuntamente le mandó Draper, los que pretendían visitar su casa e "ir al jacuzzi".

En busca de no hacer más mediática la situación, los medios locales recalcaron que la influencer trató de finalizar todo de manera "cortés", algo que aparentemente fue tomado como una "alarma" por el tenista de 23 años que no insistió.

La creadora de contenido está soltera tras finalizar sun vínculo con Walker, actual jugador del Burnley con el que tuvo dos hijos mientras el futbolista seguía casado.

Si bien hubo intentos de reconciliación, la relación se terminó y la modelo se mantiene viviendo en Inglaterra junto a los pequeños.