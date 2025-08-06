Cazada y cocinada: Ex compañero reveló insólita historia de Mauro Icardi con una paloma - Chilevisión

Mauro Icardi otra vez dio que hablar. Ahora, fue un ex compañero el que reveló una insólita anécdota de su etapa en las inferiores del Barcelona.

Se trata de Sergi Gómez, quien desclasificó que vivió con el argentino en Catalunya junto a otros dos futbolistas: Marc Muniesa y Sergio Roberto.

El amigo del actual delantero del Galatasaray dio detalles sobre el día en que Icardi cocinó y se comió una paloma encontrada por él mismo en un parque.

La insólita situación que protagonizó Mauro Icardi

En conversación con el podcast "El after de Post United", el español señaló: "Me acuerdo que un día (Icardi) me dice: 'Sergi, ven conmigo, vamos al parque'. Justo al lado de La Masía hay un parque con árboles muy altos".

"Veo que el trae una madera que estuvo cortando el día anterior en forma de 'Y' que le puso una goma bien dura enganchada. Se hizo un tirachinas a mano, yendo a la ferretería a comprar la goma", agregó.

Tras llegar al lugar, Gómez narró que Icardi le preguntó: "'¿Ves ahí arriba de todo?'. Había una paloma, pero que te lo juro que no se veía. Recoge una piedra, estira el tirachinas y plas, cae una paloma de arriba".

"Mauro le saca todas las plumas, le saca las piedras que tiene en el cuello, abre una percha de alambre, la pasa por dentro, enciende una hoguera, la cocina y se la come delante mío", añadió.

La historia rápidamente se transformó en viral, donde se apuntó a que el argentino de 32 años daba que hablar mucho antes de meterse en polémicas del espectáculo.