Estados Unidos vs Paraguay: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Paraguay afronta un partido histórico en su regreso al Mundial tras 16 años de ausencia, enfrentando a Estados Unidos en Los Ángeles.

Estados Unidos y Paraguay abren este viernes el telón del Grupo D del Mundial 2026, lo que marca el debut del último anfitrión en la cita planetaria.

La Albirroja marca un hito al ser la primera selección sudamericana en saltar a la cancha, regresando a este tipo de competencias tras 16 años de ausencia.

Su rival en esta oportunidad es el cuadro dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, quienes sueñan con llegar a instancias finales de la mano de figuras como el volante Tyler Adams (Bournemouth) y Weston McKennie (Juventus).





Estados Unidos vs Paraguay por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Estados Unidos ante Paraguay será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver este tremendo cotejo de forma online y completamente gratis.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Estados Unidos vs Paraguay GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Estados Unidos vs Paraguay?

El compromiso de los norteamericanos contra la escuadra guaraní inicia a las 21:00 horas de Chile de este viernes 12 de junio, disputándose en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La previa por Chilevisión la puedes disfrutar desde las 19:30 horas con datos, formaciones, despachos y mucho más.