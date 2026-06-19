Escocia vs Marruecos: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Escocia se mide ante Marruecos en el Grupo C del Mundial, en un partido que se juega en el Gillette Stadium de Boston.

Escocia y Marruecos se enfrentarán este viernes en el Mundial 2026, en un partido válido por la segunda fecha del Grupo C.

Mientras que el cuadro europeo lidera su zona, tras derrotar a Haití en el debut del certamen, Los Leones del Atlas llegan al terreno de juego con la misión de sumar puntos después de empatar con Brasil el pasado sábado.





Escocia vs Marruecos por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Escocia ante Marruecos, válido por la fecha 2° del Grupo C del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además, por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver online y totalmente gratis este encuentro.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Escocia vs Marruecos GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Escocia vs Marruecos?

El encuentro entre la selección europea y Los Leones del Atlas inicia a las 18:00 horas de Chile de este viernes 19 de junio, donde puedes disfrutar la previa desde las 17:00 horas.

El escenario es el Gillette Stadium de Boston, mientras que el árbitro designado fue el uzbeko Ilgiz Tantashev.