Emulando la NBA y la MLB: Así serán los anillos que recibirán los campeones del Mundial 2026

Uno de los mayores galardones que se entregan en el deporte norteamericano también se replicará en la cita futbolera que tendrá a su ganador este domingo en Nueva York.

Este domingo se disputará la gran final del Mundial 2026 con Argentina y España enfrentándose para coronarse como el monarca del fútbol por los próximos 4 años.

La cita concluirá en Nueva York, Estados Unidos, donde el certamen ha tenido una serie de variaciones y cambios que han dado para hablar, a la que ahora se sumaría un particular premio que recibirán los vencedores de la cita.

Se trata de unos anillos especiales que serán entregados para la escuadra que levante el título a nivel de selección, simulando una tradición que ocurre en el deporte norteamericano.





Así serán los anillos para los campeones del mundo

Uno de los grandes premios que tendrá la selección que se quede con la final del Mundial 2026 será la obtención de unos anillos para todo el plantel vencedor, simulando los laureles que se entregan en la NBA o la MLB.

De acuerdo a lo informado, se realizarán 2.026 anillos exclusivos, de los cuales 30 serán entregados a los jugadores de la selección ganadora y el resto será vendido a los interesados de forma limitada.

Si bien no se conoce de qué material estarán compuestos los anillos ni las joyas preciosas que se utilizarán, sí se especula que el precio para los compradores podría alcanzar los 130 mil dólares por unidad.