Escándalo: Arquero saltó la reja del estadio e intentó agredir a sujeto tras ser expulsado en Uruguay

Emiliano Márquez perdió el control luego de ver la tarjeta roja en el partido de Central Español ante Deportivo Maldonado. El incidente se dio por un presunto insulto hacia un familiar.

Un verdadero escándalo se generó en Uruguay este lunes, luego que un futbolista acudiera a una de las tribunas para intentar agredir a un sujeto en pleno partido.

El involucrado es Emiliano Márquez, arquero suplente de Central Español que vio la tarjeta roja en la victoria 2-1 de su equipo frente a Deportivo Maldonado por una nueva fecha del torneo local.

Tras ver la tarjeta roja por protestar al árbitro, el guardameta se dirigió hacia el sector de los hinchas visitantes, saltó la reja y persiguió a un individuo en un cruce que obligó a la seguridad a intervenir.





La explicación del arquero que saltó la tribuna en Uruguay

Si bien en un primer momento se especuló con que fue a buscar a un fanático, el propio Márquez aclaró que todo se dio con un jugador del equipo rival.

En concreto, el meta acusó que un futbolista de Deportivo Maldonado le recordó el fallecimiento de su hermano, situación que se dio cuando él era un niño.

“Durante el partido, dicho jugador expresó una frase que puede resultar muy dolorsa para cualquiera. En mi caso, tocó un tema extremandamente sensible: A mis 13 años sufrí la pérdida de mi hermano mayor por un problema de salud mental”, mencionó en sus redes sociales.

El arquero de Central Español remarcó que “ese hecho fue mencionado de manera inapropiada y con malas intenciones. Eso no justifica mi reacción, pero considero importante reflexionar sobre el cuidado que debemos tener con las palabras”.

Junto con pedir disculpas a su club, a su familia y al público que fue a ver el encuentro, Márquez indicó que “todos somos humanos y hay temas con los que no corresponde jugar”.

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