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“El robo más grande”: Hinchas argentinos estallan tras polémica victoria de Portugal ante Croacia

Las redes sociales se inundaron de comentarios luego del triunfo de Los Lusos, quienes se impusieron en una jornada que tuvo varias intervenciones del VAR.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Furiosos se mostraron varios hinchas argentinos por el triunfo 2-1 de Portugal sobre Croacia por los dieciseisavos de final, partido disputado este jueves en Toronto.

Los Lusos se impusieron en un duelo repleto de polémicas, que incluyó un penal cobrado a su favor y un gol anulado al último minuto para el elenco balcánico.

El cotejo desató diversas reacciones en redes sociales, donde los trasandinos desataron su molestia.

La furia de los hinchas argentinos por polémicas en Portugal vs Croacia

Algunos fanáticos aseguraron que presenciaron “el robo más grande”, apuntando a que el conjunto de CR7 fue favorecido por los jueces.

“Como no es Argentina, nadie va a decir nada”, señaló un aficionado, mientras que otro señaló que “a ustedes no les importa la justicia”.

Con esta victoria, el conjunto europeo tendrá otro duro compromiso en octavos de final al chocar nada menos que contra España el lunes 6 de julio.

Cabe recordar que Portugal y La Albiceleste podrían toparse solamente en una hipotética final.

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