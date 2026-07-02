“El robo más grande”: Hinchas argentinos estallan tras polémica victoria de Portugal ante Croacia

Las redes sociales se inundaron de comentarios luego del triunfo de Los Lusos, quienes se impusieron en una jornada que tuvo varias intervenciones del VAR.

Furiosos se mostraron varios hinchas argentinos por el triunfo 2-1 de Portugal sobre Croacia por los dieciseisavos de final, partido disputado este jueves en Toronto.

Los Lusos se impusieron en un duelo repleto de polémicas, que incluyó un penal cobrado a su favor y un gol anulado al último minuto para el elenco balcánico.

El cotejo desató diversas reacciones en redes sociales, donde los trasandinos desataron su molestia.





La furia de los hinchas argentinos por polémicas en Portugal vs Croacia

Algunos fanáticos aseguraron que presenciaron “el robo más grande”, apuntando a que el conjunto de CR7 fue favorecido por los jueces.

“Como no es Argentina, nadie va a decir nada”, señaló un aficionado, mientras que otro señaló que “a ustedes no les importa la justicia”.

Con esta victoria, el conjunto europeo tendrá otro duro compromiso en octavos de final al chocar nada menos que contra España el lunes 6 de julio.

Cabe recordar que Portugal y La Albiceleste podrían toparse solamente en una hipotética final.

Mira los comentarios acá

El robo más grande que vi en mi vida, pero como no es Argentina nadie va a decir que “se arruina el mundial” o que “Infantino le regaló la copa a Portugal” pic.twitter.com/qI6Cqu4Awm https://t.co/Q56UGuHTXK — EDITS BOKE (@EditsBoke) July 3, 2026

-Penalti regalado

-Gol mal anulado a Croacia

-Gol mal anulado a Croacia Es el robo del Mundial, si Argentina hiciese la mitad de lo que ha hecho hoy Portugal arderian todas las redes sociales https://t.co/UHtwKYNgCT pic.twitter.com/3B6DbEqWsi — Álex (@LxoMessismoFCB) July 3, 2026

Imaginen si a Argentina le cobraban todas las cosas que le vienen cobrando a Portugal. A ustedes no les importa la justicia, a ustedes les molesta Argentina. — BOCA EN LA COPA (@BocaEnLaCopa) July 3, 2026

Ah pero después saltan con el resto que le regalan penales o benefician a Argentina. Que Vargentina que Argenfifa, esto es un escandalo. A los ojos del mundo el robo más grande a favor del Portugal de Cristiano Ronaldo. Papelón https://t.co/pmA3deNYC1 — Lauta ⁕ (@Laux_Traro) July 3, 2026

Che los amigos mexicanos van a hablar del robo de Portugal a Croacia o solo ven con lupa y telescopio los partidos de Argentina?

Chupapijas, no van a decir nada porque es su amado Cristiano, terrible saqueo de la FIFA — arvid lindblad me alegró la vida (@JuanCruzMazzaF1) July 3, 2026