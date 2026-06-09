Se hacen los goles solos: El increíble error de arquero de Perú en derrota contra España

Pedro Gallese se hizo un gol propia puerta al querer despejar un centro que parecía no llevar peligro, generando críticas de parte de los hinchas.

Perú sufrió un nuevo golpe este lunes por la noche, cayendo 3-1 ante España en su segundo amistoso internacional de esta fecha FIFA.

Además de la evidente superioridad de La Furia Roja, candidatos a ganar el Mundial 2026, La Bicolor cometió groseros errores que le terminaron costando muy caro.

El más llamativo fue obra de Pedro Gallese, arquero que hizo un autogol para el tercer tanto de Los Hispanos.





Perú se castiga con un autogol ante España

Todo se dio a los 52 minutos, con la escuadra del Rimac intentando salir jugando desde su área frente a la presión alta ejercida por los europeos.

Tras perder la pelota, Yeremy Pino lanza un centro desde el sector derecho que parecía no ser tan peligroso, pero el guardameta terminó desviando la pelota hacia su arco en el deseo por despejar.

El gol en propia puerta provocó una lluvia de críticas hacia el portero de 36 años, uno de los líderes del plantel de Perú que busca tomar ritmo de cara al nuevo proceso.

La Bicolor es comandada actualmente por el entrenador brasileño Mano Menezes, quien se mostró preocupado por el rendimiento y aseguró que “debemos cometer menos errores”.

Mira el autogol de Gallese acá