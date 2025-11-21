¿Opción en Chile? El importante anuncio que hizo Diego Rubio acerca de su futuro - Chilevisión

Diego Rubio sorprendió al anunciar su salida del Austin FC, club que defendió las últimas dos temporadas en Estados Unidos.

A través de su cuenta de Instagram, el delantero chileno se despidió de Los Robles al quedar eliminado de los playoffs de la MLS.

"Gracias por darnos la bienvenida a mi familia y a mí con los brazos abiertos desde el primer minuto. Fue un sueño jugar en el estadio Q2. Gracias por todos los recuerdos", señaló.

El ariete de 32 años recalcó "nos encanta todo lo de esta ciudad", reiterando el agradecimiento "al club y a la gente que trabaja en él por dejarme jugar aquí. Nos vemos pronto, seguro. Siempre agradecido por todo".

Con esto, el atacante quedó oficialmente como jugador libre, por lo que podría fichar por Colo Colo o cualquier institución del fútbol nacional.

Si bien su nombre ha sonado en varios mercados de pases al Popular, el ex seleccionado ha optado por continuar en el extranjero.

Los números de Diego Rubio en el Austin FC

Rubio jugó un total de 66 partidos en el Austin FC, marcando 6 goles en las dos campañas en las que estuvo en el cuadro de Texas.

En la última temporada, el chileno disputó 30 encuentros y anotó 2 tantos (ambos por la MLS).