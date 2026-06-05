El grande de Europa que tendría en la mira a Guillermo Maripán: Jugará la próxima Champions League

Tras finalizar la temporada con el Torino de Italia, el chileno comenzó a ser vinculado con un popular club del viejo continente.

Guillermo Maripán sería uno de los chilenos protagonistas de cara al próximo mercado de pases, esto producto de que podría dejar el Torino de Italia.

Si bien hubo rumores de sondeos de River Plate y Botafogo, en las últimas horas creció la especulación de que un importante club europeo lo tendría en la mira.

Se trata del Olympiacos, cuadro que terminó segundo en la última liga griega y que tiene como gran desafío el disputar la fase previa de la Champions League en la nueva campaña.





De acuerdo al medio To10, el chileno es una de las variantes que maneja el entrenador español José Luis Mendilibar para afirmar la defensa.

El portal aseguró que el plantel incluye a otros cuatro nombres, entre los que está el volante argentino Guido Rodríguez (West Ham) y el lateral Pablo Maffeo que acaba de descender con el Mallorca.

Al presunto interés de los Rojiblancos se estaría sumando el Cruz Azul, vigente campeón de México podría realizar una oferta al defensor de 32 años.

Los números de Guillermo Maripán

Maripán viene de jugar un total de 29 partidos con el Torino en la reciente temporada, de los cuales 27 fueron por la Serie A y otros dos por la Copa Italia.

El formado en Universidad Católica marcó 2 goles, anotando el último el pasado 7 de febrero en el empate 2 a 2 ante la Fiorentina.