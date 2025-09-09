Ecuador vs Argentina por MiCHV: Cómo ver EN VIVO el partido por las Eliminatorias - Chilevisión

Ecuador recibe a Argentina en Guayaquil este martes en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial de 2026, cita a la que ambas selecciones ya están clasificadas.
Martes 9 de septiembre de 2025 | 14:41
Este martes 9 de septiembre se disputa la última fecha de las Eliminatorias al Mundial de 2026, donde uno de los partidos es el que animan Ecuador y Argentina.
Ambas selecciones están clasificadas a la cita planetaria, de hecho, la Albiceleste de Lionel Scaloni que viene de golear a Venezuela y ya aseguró el primer lugar.
En cambio, el equipo de Sebastián Beccacece, que el pasado jueves igualó en Asunción ante Paraguay, podría terminar en el segundo puesto si obtiene un triunfo y no consiguen victorias Brasil ni Uruguay.
El partido de Ecuador ante Argentina, válido por la jornada 18° de las Eliminatorias, será transmitido en vivo por la App MiCHV.
La señal te llevará totalmente gratis el crucial cotejo, el que se disputará en el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este tremendo cotejo, debes realizar el siguiente proceso:
El encuentro del Tri ante los trasandinos comienza a las 20:00 horas de Chile. El árbitro del compromiso es el colombiano Wilmar Roldán.