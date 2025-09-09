Ecuador vs Argentina por MiCHV: Cómo ver EN VIVO el partido por las Eliminatorias - Chilevisión

Este martes 9 de septiembre se disputa la última fecha de las Eliminatorias al Mundial de 2026, donde uno de los partidos es el que animan Ecuador y Argentina.

Ambas selecciones están clasificadas a la cita planetaria, de hecho, la Albiceleste de Lionel Scaloni que viene de golear a Venezuela y ya aseguró el primer lugar.

En cambio, el equipo de Sebastián Beccacece, que el pasado jueves igualó en Asunción ante Paraguay, podría terminar en el segundo puesto si obtiene un triunfo y no consiguen victorias Brasil ni Uruguay.

Dónde ver el partido de Ecuador vs Argentina EN VIVO y GRATIS

El partido de Ecuador ante Argentina, válido por la jornada 18° de las Eliminatorias, será transmitido en vivo por la App MiCHV.

La señal te llevará totalmente gratis el crucial cotejo, el que se disputará en el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Ecuador vs Argentina GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este tremendo cotejo, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre Ecuador y Argentina por las Eliminatorias

El encuentro del Tri ante los trasandinos comienza a las 20:00 horas de Chile. El árbitro del compromiso es el colombiano Wilmar Roldán.