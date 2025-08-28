Por la espalda: Conmoción por hincha que agredió a arquero del Corinthians en pleno partido en Brasil - Chilevisión

Un lamentable hecho de violencia de dio este miércoles en Brasil, luego de que un hincha entrara a la cancha para agredir al arquero del Corinthians.

Hugo Souza, jugador del Timao, fue embestido por un fanático en el partido entre su club y el Athletico Paranaense por la Copa Brasil.

Por la ida de los cuartos de final, un individuo vulneró la seguridad e ingresó al campo en el epílogo del compromiso buscando atacar por la espalda al futbolista de 26 años.

Afortunadamente, el meta se dio cuenta de que el sujeto iba por él y alcanzó a esquivarlo, aunque igualmente terminó siendo empujado.

Hugo Souza fue rescatado por jugadores del Corinthians

Debido a que los guardias tardaron algunos segundos en reaccionar, fueron los propios compañeros del portero los que sacaron al agresor.

Información preliminar indica que Souza no quedó con ningún daño por lo ocurrido, lamentando ante la prensa el hecho de violencia que empañó el cotejo.

A raíz de lo sucedido, se especula con que la revancha entre Corinthians y Paranaense no se juegue por posibles sanciones al Furacao, que podría ser descalificado del torneo.

