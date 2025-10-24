Conmoción: Futbolista de 20 años murió tras chocar su moto contra una vaca en Brasil - Chilevisión

Un nuevo luto afecta al fútbol de Brasil. En esta ocasión se reportó la muerte de Antony Ylano, jugador perteneciente al Piauí Esporte Clube que falleció en un fatal accidente de tránsito.

De acuerdo a información policial, el delantero de 20 años chocó su motocicleta contra una vaca en la madrugada del pasado lunes 20 de octubre.

El deportistaba regresaba luego de festejar el cumpleaños de su padre en el Municipio de Altos, impactando directamente con el animal en el trayecto hacia su casa y quedando con graves heridas.

La sentida despedida de pareja de Antony Ylano

El deceso fue comunicado de manera oficial por su club que se lamentó lo ocurrido, mientras que su pareja, María Clara Soares, se expresó en un emotivo mensaje.

"Fuiste, eres y siempre serás el amor de mi vida. El que me hizo reír de la nada, que me miró con ternura, que me elogió incluso cuando decía que no era hermosa", escribió en su cuenta de Instagram", señaló.

La joven continuó: "Un día, cuando te vuelva a encontrar, quiero que vengas con esa misma sonrisa, con los brazos abiertos, y me des ese beso lleno de amor que solo tú supiste dar. Hasta entonces, sigo aquí, con el corazón hecho pedazos, pero estoy segura de que te amaré por siempre".

Ylano era uno de los jugadores más prometedores del fútbol del Nordeste de Brasil, donde actualmente se preparaba para competir en la Copa Brasil Sub 20.