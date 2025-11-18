Colombia vs Australia: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido amistoso - Chilevisión

Colombia salta a la cancha para disputar su último partido del año, enfrentando este martes a Australia en un atractivo amistoso internacional.

El elenco cafetero sigue afinando detalles de cara al Mundial 2026, certamen al que llegará con una enorme ilusión al tener varios jugadores de renombre.

Por el otro lado está el conjunto oceánico, quienes preteden recomponerse luego de caer contra Venezuela en una dura derrota la semana pasada.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colombia vs Australia?

El partido de Colombia ante Australia será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, el amistoso internacional se podrá ver de manera online por la plataforma de streaming DGO. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Colombia y Australia por amistoso internacional

El encuentro de los dirigidos por Néstor Lorenzo contra los Socceroos inicia a las 22:30 horas de este martes 18 de noviembre.

El escenario es el Estadio Citi Field de Nueva York, Estados Unidos, recinto con capacidad para recibir a 40.000 hinchas.