Noche de terror para Carlos Palacios en Boca: Quedó eliminado, se perdió un gol y le pusieron nota 1 - Chilevisión

Carlos Palacios vivió una de sus jornadas más oscuras desde su llegada a Boca, cuadro que este lunes quedó eliminado del Torneo de Apertura al caer 1-0 ante Independiente.

El Rojo de Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames dio el golpe en la fase de cuartos de final y venció 1-0 a Los Xeneizes, quienes contaron con La Joya y con Williams Alarcón.

El volante pudo haber cambiado la historia, pero erró un gol de manera increíble a los 39 minutos del primer tiempo, definiendod de mala manera un centro desde la izquierda.

Carlos Palacios se candidatea al premio "Viven en un Country" del mes...pic.twitter.com/UyxqVoFSPG — Nicolás Oyarzún (@nicolasoyarzun1) May 20, 2025

Carlos Palacios fue duramente criticado tras eliminación de Boca

El rendimiento del oriundo de Renca fue duramente cuestionado por la prensa y los propios hinchas de Boca, que se descargaron contra casi todos su jugadores.

En los medios, TyC Sports no lo perdonó y lo calificó con nota 1 por su desempeño, apuntando a que "no hizo una sola bien: No pesó en ataque y tomó malas decisiones".

"El peor partido desde que está en Boca. Se erró un gol insólito, cuando Merentiel lo asistió y, sin arquero lo dejó debajo del arco", aseguraron. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En tanto, Planeta Boca Juniors apuntó a que Palacios fue "silbado" por el público una vez que se terminó siendo sustituido y que jugó "a un ritmo menos".

Por el otro lado, Felipe Loyola nuevamente fue elogiado y se consagra como una de las figuras más relevantes de Independiente. Ahora, El Rojo se medirá a Huracán por una de las semifinales del Torneo de Apertura.