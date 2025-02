Luciano Cabral marca otro golazo en Independiente y la prensa argentina enloquece: “Le sobra calidad” - Chilevisión

Un momento glorioso es el que está viviendo Luciano Cabral en Independiente, club en el que se consagró como figura a pocas semanas de haber llegado.

Ahora, el chileno marcó un nuevo golazo para el Rojo de Avellaneda, sellando el triunfo 3-0 sobre Vélez Sarsfield por una nueva fecha del torneo argentino.

El talentoso volante, que fue titular junto a Felipe Loyola, recibió un pase de Matías Giménez a la entrada del área y, con una enorme calidad, puso la pelota en el ángulo superior izquierdo del arquero.

Prensa argentina elogia a Luciano Cabral

El rendimiento del ex Coquimbo Unido fue elogiado por la exigente prensa argentina, quienes lo catalogaron como uno de los mejores del encuentro junto a Gabriel Ávalos, autor de un doblete.

Por ejemplo, el medio partidario Infierno Rojo, lo evaluó con nota 8 y destacó: "Condujo al equipo en todo momento. Manejó la jugada del 1 a 0 y marcó un golazo. No debe salir del once".

Por otro lado, Orgullo Rojo fue más allá: "Mostró su clase en varias acciones en la segunda parte, y hace el tercero definiendo como cuando uno acomoda un juguete de los nenes en el estante de arriba (...) De pie señores, Independiente tiene un número 10".

En tanto, Olé afirmó que a Cabral "le sobra calidad y fútbol" para colocarse la camiseta que alguna vez ocupó Ricardo Bochini, máximo ídolo en la historia de Independiente.

Finalmente, TyC Sports señaló que el nacional fue "punta de lanza" y alabó el tanto anotado en el Estadio Libertadores de América.