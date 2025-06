Carlos Palacios agota la pacencia de hinchas de Boca tras eliminación del Mundial de Clubes - Chilevisión

El semestre de Carlos Palacios es indefendible.

-Desaparecido vs racing

-Desaparecido vs riber

-Desaparecido vs independiente

-Penal vs benfica

-Desaparecido vs bayern

-Desaparecido vs auckland city



Y encima de todo eso boquea en vivos de ig a la gente de Boca.



Fracasado hdp.