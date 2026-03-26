Bolivia vs Surinam: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por repechaje al Mundial 2026

Bolivia disputa este jueves su esperado repechaje internacional ante Surinam, buscando dar un paso gigante hacia el Mundial 2026.

Bolivia disputa un partido histórico este jueves, chocando ante Surinam por la semifinal del repechaje internacional al Mundial 2026.

Tras finalizar en el puesto 7° de las Eliminatorias Sudamericanas, La Verde sueña con dar un nuevo paso hacia la cita planetaria que se realizará en junio.

El rival en esta oportunidad es el cuadro denominado “De Natio”, quienes accedieron a esta instancia al finalizar segundos en el Grupo A de la Concacaf.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Bolivia vs Surinam?

El partido de Bolivia ante Surinam, válido por el repechaje al Mundial 2026, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Además, este encuentro será emitido de manera online por la plataforma de streaming DGO. Para eso, tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora de partido entre Bolivia y Surinam por repechaje al Mundial 2026

El compromiso del conjunto altiplánico con los representantes de Centroamérica comienza a las 19:00 horas de Chile de este jueves 26 de marzo.

El estadio en esta ocasión es el Estadio BBVA de México, mientras que el árbitro designado fue el australiano Alireza Faghani.