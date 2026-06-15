Bélgica vs Egipto | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial 2026

Los egipcios comenzaron dominando las acciones en el primer tiempo, pero en la segunda mitad fallaron con un autogol que le dio el empate al rival.

Bélgica y Egipto empataron 1-1 en el debut del Grupo G de la Copa Mundial 2026.

La apertura de la cuenta corrió por parte de la selección a africana al minuto 19, gracias al remate de Emam Ashour que sorprendió a Thibaut Courtois.

En el segundo tiempo, Bélgica encontró el empate gracias a un autogol del defensor egipcio Mohamed Hany (66′).

Con este resultado, ambas selecciones quedaron con 1 punto en el Grupo G, a la espera de lo que hagan Nueva Zelanda e Irán.