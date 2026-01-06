Insólito: Barra amenazó a Gabigol en plena presentación por su regreso al Santos - Chilevisión

Una insólita situación se produjo en la presentación de Gabigol como nuevo jugador del Santos, luego que la barra lo amenazara en plena conferencia de prensa en Brasil.

Gabriel Barbosa, su nombre oficial, selló su regreso al club que lo formó tras varios años, algo que inesperadamente generó un tenso momento.

Todo se dio en el acto organizado por el Peixe para darle la bienvenida al delantero, quien llegó tras una pobre campaña en el Cruzeiro.

La fuerte amenaza de la Barra del Santos a Gabigol

Ante la mirada de periodistas y dirigentes, un grupo se acercó al jugador para saludarlo y darle una camiseta de la barra brava.

En ese instante, un sujeto le remarcó: "Estás en deuda con nosotros. Tú sabes cómo son las cosas", lo que provocó un cambio en el rostro del futbolista.

La molestia de parte de la afición con Gabigol tiene varios antecedentes, partiendo por sus constantes problemas de disciplina en los inicios de su carrera.

A eso se sumó que eligiera jugar en el Cruzeiro tras salir del Flamengo en 2025, optando recién ahora por fichar en el Santos y compartir con Neymar.

Mira el momento acá