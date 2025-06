El escándalo que sacude al Auckland City: De empatar ante Boca a caos por los premios - Chilevisión

Un inesperado conflicto es el que atraviesa el Auckland City, cuadro que esta semana se dio el gusto de empatarle a Boca en el Mundial de Clubes.

Con jugadores semiprofesionales que pidieron permiso en sus trabajos para ir al torneo, el elenco de Nueva Zelanda consiguió un anhelado punto en su grupo que le valió ganar un millón de dólares.

Sin embargo, la institución entró en una inesperada disputa con la federación de su país por los premios económicos, los que ascienden a más de 3,5 millones de dólares.

Auckland City no puede cobrar premios del Mundial de Clubes

Pese a haber ganado una alta suma, el Auckland City no ha podido cobrar el dinero por las regulaciones que tiene la Asociación de Fútbol de Nueva Zelanda.

Conocida como NZ Football, el organismo exige por regulación que todos los premios obtenidos sean transferidos en primer lugar a su cuenta. A partir de ahí, la entidad reparte los montos de acuerdo a un modelo establecido.

Si bien no aclararon cómo se definirá el tema, Andrew Pragnell,director ejecutivo de NZ Football, afirmó a medios locales que "todos los clubes están de acuerdo en que Auckland City no solo no debería perder dinero, sino que también debería recibir una buena recompensa".

Otro punto importante es que el millón de dólares obtenidos por la igualdad contra Boca iba a ser repartido entre jugadores y staff, lo que fue dado a conocer por los propios futbolistas.

Al ser semiprofesionales, los integrantes del plantel reciben una remuneración semanal cercana a los USD 90 que los obliga a complementar con diferentes empleos.