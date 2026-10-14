Amenazaron a su familia con armas: Futbolista sufre violento asalto en su casa en España

Un grupo de delincuentes ingresó a la casa de Peter Gulacsi, arquero que llegó esta temporada al Villarreal.

Preocupación ha generado la situación de Peter Gulacsi, arquero del Villarreal de España que sufrió un violento asalto este martes por la madrugada en su casa.

Según consignaron medios locales, delincuentes ingresaron al domicilio del futbolista húngaro ubicado en la localidad de Puçol y amenazaron a su familia con armas de fuego.

Los sujetos robaron diferentes especies, aunque por ahora no se ha dado un catastro oficial de las pérdidas.

De todas formas, el propio club amarillo informó que ni el jugador ni su familia terminaron con daños o lesiones a causa de este lamentable suceso.





Peter Gulacsi no fue considerado para partido ante Napoli

Producto de este hecho, Gulacsi no fue considerado para el partido que este martes disputó el Villarreal ante el Napoli por la Champions League.

El húngaro quedó fuera de la citación, viendo desde afuera la victoria 3-1 de su equipo por la fecha 2° de la fase de liga.

El guardameta de 36 años llegó esta temporada al Submarino Amarillo como refuerzo, dejando atrás un periodo de diez años en el Leipzig de Alemania.