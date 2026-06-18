AHORA | República Checa vs Sudáfrica: Sigue el minuto a minuto del primer partido de la fecha 2 del Mundial 2026

El equipo europeo y el africano darán inicio a la fecha 2 de la fase de grupos de la cita planetaria.

Este jueves 18 de junio, se dará inicio a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, donde se disputarán cuatro partidos.

Serán dos del Grupo A y otros dos del B, donde el primer encuentro de la jornada lo protagonizarán República Checa y Sudáfrica en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

Ambos equipos están obligados a sumar, ya que los europeos fueron sorprendidos en el debut ante Corea del Sur que los derrotó 2-1 y los africanos cayeron 2-0 ante México en el primer partido del certamen.





Sigue aquí el minuto a minuto de República Checa vs Sudáfrica