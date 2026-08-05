Presentación de Vozinha en Colo Colo: Hora y dónde ver en vivo masivo show en el Monumental

Vozinha tiene una masiva bienvenida de parte de los hinchas de Colo Colo. El evento se realiza en el Estadio Monumental y cuenta con diferentes artistas.

Colo Colo tiene su fiesta este miércoles con Vozinha, su gran refuerzo que es presentado en un show masivo en el Estadio Monumental.

El arquero de Cabo Verde pisa por primera vez la cancha de Macul, siendo recibido por una multitud que le da la bienvenida al Cacique.

¿Dónde ver EN VIVO la presentación de Vozinha en Colo Colo?

La presentación de Vozinha en el Estadio Monumental será transmitida en vivo por el canal de YouTube de Colo Colo.

La plataforma emitirá de manera online y gratis este evento, donde se permitió un aforo de 40 mil hinchas.

Hora de la presentación de Vozinha en Colo Colo

El espectáculo con el futbolista de 40 años está contemplado para las 19:00 horas de Chile de este miércoles 5 de agosto.

Previo a eso hay un show con DJ Rocka, Forest, Juan Sativo y Garras de Amor, los que inician a las 17:00 horas en el mismo recinto.