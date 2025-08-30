Universidad Católica vs Cobresal: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Liga de Primera - Chilevisión

Universidad Católica atraviesa un presente positivo y espera consolidarlo en la fecha 22 de la Liga de Primera 2025. Con el respaldo de su hinchada, los Cruzados se preparan para recibir a Cobresal en el recién inaugurado Claro Arena.

El duelo será clave en la lucha por acceder a torneos internacionales, ya que ambos equipos llegan muy cerca en la tabla de posiciones, ocupando momentáneamente el sexto y séptimo lugar.

Para los de la franja, este partido representa la oportunidad de ratificar su alza futbolística en su nueva casa, mientras que Cobresal buscará dar el golpe en la precordillera y afianzarse en la zona de clasificación.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Universidad Católica vs Cobresal?

El partido entre Universidad Católica y Cobresal, válido por la fecha 22 de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por TNT Sports Premium.

Además, la señal online estará disponible a través de la plataforma de streaming TNT Sports en Max, para lo cual debes ingresar con tu respectiva cuenta de usuario.

Hora del partido entre Universidad Católica y Cobresal por la Liga de Primera

El compromiso entre la UC y los mineros está programado para este sábado 30 de agosto a las 17:30 horas de Chile, en el Claro Arena.