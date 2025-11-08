Unión Española vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera - Chilevisión

Este sábado Unión Española y Colo Colo se enfrentarán por la fecha 27 de la Liga de Primera, en un duelo clave para los albos si buscan aspirar a copas internacionales.

El Cacique no ha tenido un buen año pese a estar en su centenario, junto a no haber logrado el título del Campeonato Nacional, actualmente están quedando fuera de la Copa Sudamericana, por lo que esperan ganar para meter presión a Palestino y Cobresal.

En frente está Unión Española, penúltimo en la tabla y con la urgencia de sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso a la Primera B.

Cómo ver el partido de Unión Española vs Colo Colo EN VIVO y ONLINE

El partido de Unión Española vs Colo Colo, válido por la fecha 27° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, el crucial duelo también será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX. Para poder verlo, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Unión Española y Colo Colo por la Liga de Primera

El duelo entre Unión Española y Colo Colo está programado para este sábado 8 de noviembre, a contar de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. El partido será dirigido por el árbitro Héctor Jona.