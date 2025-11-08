Unión Española vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera - Chilevisión

La Unión Española y Colo Colo se enfrentarán este sábado en un duelo clave para ambos equipos. Mientras los albos buscan no quedar fuera de la Copa Sudamericana, los hispanos buscan quedarse en la primera categoría del futbol chileno.
Este sábado Unión Española y Colo Colo se enfrentarán por la fecha 27 de la Liga de Primera, en un duelo clave para los albos si buscan aspirar a copas internacionales.
El Cacique no ha tenido un buen año pese a estar en su centenario, junto a no haber logrado el título del Campeonato Nacional, actualmente están quedando fuera de la Copa Sudamericana, por lo que esperan ganar para meter presión a Palestino y Cobresal.
En frente está Unión Española, penúltimo en la tabla y con la urgencia de sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso a la Primera B.
El partido de Unión Española vs Colo Colo, válido por la fecha 27° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.
Adicionalmente, el crucial duelo también será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX. Para poder verlo, tienes que entrar con tu usuario y clave.
El duelo entre Unión Española y Colo Colo está programado para este sábado 8 de noviembre, a contar de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. El partido será dirigido por el árbitro Héctor Jona.