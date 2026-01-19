U. de Concepción vs Central Español: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Serie Río de La Plata - Chilevisión

Universidad de Concepción hace su estreno este lunes en la Serie Río de La Plata, midiéndose a Central Español de Uruguay.

El Campanil tenía presupuestado enfrentar a Racing de Montevideo, aunque la programación en un torneo local obligó a modificar su rival para esta jornada.

El cotejo sirve para ver algunos de los refuerzos del club pensando en su retorno a Primera División, entre los que están Cecilio Waterman y Pablo Parra.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Concepción vs Central Español?

El partido de Universidad de Concepción ante Central Español será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este amistoso por la Serie Río de La Plata de manera online en su Plan Premium.

Hora del partido entre U. de Concepción y Central Español por la Serie Río de La Plata

El compromiso del elenco del Biobío contra los charrúas inicia a las 21:00 horas de Chile de este lunes 19 de enero.

El estadio para el gran duelo es el Luis Franzini de Montevideo, recinto que ha sido sede de varios encuentros en este mes.