Universidad de Chile busca seguir en el camino de la victoria de la mano de Fernando Gago, recibiendo este domingo a Deportes La Serena.

Universidad de Chile vuelve a la cancha por la Liga de Primera, recibiendo este domingo a Deportes La Serena en un partido clave por la fecha 8°.

Tras la buena victoria sobre Audax Italiano por la Copa de la Liga, los pupilos de Fernando Gago necesitan ganar para escalar posiciones en el torneo local.

El rival en esta ocasión son Los Papayeros, quienes le ganaron un gran dolor de cabeza a Los Azules al lograr un empate hace pocas semanas por el mencionado certamen.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs La Serena?

El partido de Universidad de Chile ante Deportes La Serena, válido por la fecha 8° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, este compromiso lo podrás ver de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la cual debes ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre U. de Chile y La Serena por la Liga de Primera

El encuentro del Romántico Viajero contra el Granate inicia a las 18:00 horas de Chile de este domingo 5 de abril.

El choque se juega en el Estadio Nacional, donde hay una importante presencia de hinchas del cuadro laico.